В Челябинске и Магнитогорске ремонтируют дороги к больницам

За сезон планируют благоустроить 15 километров проезжей части

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Челябинске и Магнитке отремонтируют 15 километров дорог. Особое внимание дорожные строители уделят этим летом дорогам, ведущим к городским больницам, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Так, в Челябинске, например, уже идет реконструкция улицы Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского. Здесь появится двухполосная проезжая часть, тротуары и газоны. Проектом также предусмотрен перенос сетей водопровода и канализации, обустройство парковок и наружного освещения, установка светофоров и дорожных знаков, нанесение разметки.

«Протяженность участка составит 1,337 километра. Все удобства от комфортной поездки по новой дороге особенно оценят врачи и пациенты Челябинского клинического областного противотуберкулезного диспансера», — отмечают в пресс-службе.

В областном центре также преобразят участок проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной протяженностью 1,5 километра. Это значительно улучшит проезд к городской клинической поликлинике № 8.

В Магнитогорске уже отремонтирован участок проспекта Ленина от улицы Завенягина до Труда протяженностью 1,3 километра. По этой дороге можно попасть в кардиологическую поликлинику Центральной клинической медико-санитарной части.

«Нашим пациентам необходима комфортная транспортировка, поэтому качественная дорога действительно многим облегчит жизнь, а может, и поможет ее спасти», — говорит заведующая кардиологической поликлиникой Ирина Вавилова.

На проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обновили участки от улицы Сталеваров до улицы Завенягина и от Завенягина до Труда общей протяженностью около трех километров. По этому пути можно добраться сразу к пяти медицинским учреждениям, среди которых Магнитогорская станция переливания крови, городская поликлиника № 2, частный медицинский центр, детская поликлиника № 4, стоматологическая поликлиника № 1.