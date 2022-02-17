В Челябинске и Магнитогорске отремонтируют 11 дорог к школам

В нашем материале – список адресов

В Челябинской области близится дорожный сезон — к работам приступят, как только растает снег. Особое внимание в этом году уделят автодорогам, ведущим к школам, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«Повышение безопасности дорожного движения является приоритетным направлением нацпроекта. И особенно важно обеспечить безопасное движение на пути к учебным учреждениям. Ученикам и их родителям должно быть комфортно ездить на занятия», — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

В Челябинске ремонт пройдет на улицах:

— ул. Октябрьская (специальная коррекционная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 119 и средняя общеобразовательная школа № 155);

— ул. 50-летия ВЛКСМ, здесь расположен «Южно-Уральский многопрофильный колледж», где выпускники школ могут выбрать любое направление от строителя до кондитера;

— ул. Академика Макеева, расположенная в новом микрорайоне. Совсем недавно здесь открылся один из самых современных образовательных центров города «Ньютон»;

— ул. Степана Разина (средняя общеобразовательная школа № 53, средняя общеобразовательная школа № 15);

— ул. Конструктора Духова (средняя общеобразовательная школа № 116);

— ул. Лыжных батальонов, где расположена уникальная для Уральского региона школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.

Также планируется строительство улицы Бейвеля (общеобразовательный центр № 2 с дошкольным отделением).

В Магнитогорске отремонтируют:

— ул. Ворошилова (средняя общеобразовательная школа № 20);

— ул. Бориса Ручьева (средняя общеобразовательная школа № 64 им. Бориса Ручьева);

— ул. Жукова (средняя общеобразовательная школа № 1 и средняя общеобразовательная школа № 47);

— ул. Калмыкова (средняя общеобразовательная школа № 40 и средняя общеобразовательная школа № 47).

Всего в 2022 году по нацпроекту дорожные работы пройдут на 66 объектах регионального и местного значения.



Напомним, в Еткульском районе построят дорогу к школе по просьбам жителей. Накануне глава региона провел прием жителей и рассказал о планах на доступность образования детей в поселке района.