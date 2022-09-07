В Челябинске и Магнитогорске открыли мемориалы хоккеистов «Локомотива»

11 лет назад в авиакатастрофе под Ярославлем погибли спортсмены местного клуба

7 сентября 11 лет назад в авиакатастрофе под Ярославлем погибли хоккеисты местного клуба «Локомотив». Ежегодно дань их памяти отдают коллеги из разных городов страны. В Челябинске организуют мемориал у касс Ледовой арены «Трактор», а в Магнитогорске — у центрального входа «Арены Металлург», сообщили в пресс-службах клубов.



В день катастрофы на борту ЯК-42 было 45 человек, 37 из которых — пассажиры. Хоккеисты «Локомотива» отправлялись в Минск, чтобы сыграть там против «Динамо» в стартовом матче очередного сезона КХЛ. Однако самолет во время разбега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и, пробыв в воздухе несколько секунд, столкнулся крылом с радиомаяком и врезался в землю. Из находившихся на борту выжили двое — член экипажа Александр Сизов и хоккеист «Локомотива» Александр Галимов, который скончался через пять дней от полученных травм.



«Ежегодно в КХЛ 7 сентября становится Днем памяти, когда каждый, кому небезразлична эта трагедия, может вспомнить тот “Локомотив”, его путь и людей, ковавших его славу», — написали в пресс-службе челябинского клуба «Трактор».

Магнитогорские хоккеисты также высказались о трагедии.



«Администрация хоккейного клуба „Металлург“, игроки и тренеры команды мастеров и молодежной команды „Стальные лисы“, болельщики ледовой дружины Магнитки скорбят вместе с остальными болельщиками нашей огромной страны и отдают дань памяти погибшим», — написали в пресс-службе магнитогорской команды «Металлург».

Сегодня в Челябинске у касс ледовой арены «Трактор» и в Магнитогорске у центрального входа «Арены Металлург» можно будет возложить цветы и почтить память погибших.

