В Челябинске и Кыштыме готовятся отметить День Государственного флага

Рассказываем, когда будет восхождение на гору и фестиваль военных оркестров

В Кыштыме отметят восхождением на гору День Государственного флага. 22 августа горожане развернут триколор на вершине Егозы. Там же планируют исполнить пьесу, составленную из песен о Родине, рассказали в пресс-службе кыштымской администрации.



Желающих поучаствовать ждут у подножия горы, на территории горнолыжного комплекса «Егоза», 22 августа в 16:45. Для участия в акции уже зарегистрировались 18 человек в возрасте от 17 до 57 лет.



В Челябинске накануне праздника, 21 августа, у памятника Курчатову проведут флешмоб и первый фестиваль военных оркестров «Росгвардия. Музыка. Челябинск».



«В 10 часов на площадке возле памятника Курчатову жители Челябинска выстроятся в форме слов „Россия. Урал“, а в 14 часов военные оркестры войск Росгвардии со всего Уральского федерального округа соберутся на масштабном фестивале духовой музыки», — рассказали в пресс-службе челябинской администрации.

Горожане услышат выступления оркестров из Челябинска, Екатеринбурга, Озерска, Снежинска, Новоуральска и поселка Калиновка. Кульминация программы — одновременное исполнение композиции сводным оркестром.



День Государственного флага России — официально установленный в 1994 году праздник, посвященный возрожденному флагу Российской Федерации. 22 августа — рабочий день.

