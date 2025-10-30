В Челябинске и Копейске с 1 ноября появится суточный проездной за 150 рублей

Новый тарифный вариант позволяет экономить на поездках в общественном транспорте

С 1 ноября жители и гости Челябинска и Копейска могут приобрести суточный безлимитный проездной на общественный транспорт. Новый тариф стоимостью 150 рублей предлагает неограниченное количество поездок в течение суток на регулируемых маршрутах.

Как пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, суточный проездной особенно выгоден для тех, кто планирует совершить более четырех поездок в день.

Приобрести проездной можно в пунктах выдачи и пополнения пластиковых карт «СОД», а также на автовокзалах города. Особенность нового тарифа в том, что он активируется только с момента первой поездки, что позволяет купить его заранее и использовать при необходимости.

В перспективе эту же карту можно будет использовать как для приобретения суточного тарифа, так и для ежемесячного проездного, что делает ее универсальным инструментом для разных категорий пассажиров.

Новый тарифный вариант станет удобным решением для гостей городов, а также для жителей, которым в определенные дни требуется совершить множество поездок по городу.