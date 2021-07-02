В Челябинске губернатор Алексей Текслер приехал на работу на велосипеде

Глава региона поручил городским властям проработать программу по развитию велосети

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил проверить удобство передвижения, проехав свой обычный маршрут до работы на велосипеде. Об этом глава региона в пятницу, 2 июля, рассказал на своей страничке в «Инстаграме».

«Накануне изучил рейтинг лучших городов-миллионников для велосипедистов. Челябинск в середине списка, что, увы, объективно, — раньше об этом не думали. Но велосипед все больше становится не развлечением, а транспортным средством. И ситуацию надо менять», — прокомментировал Алексей Текслер.

По итогам проведенного «эксперимента» губернатор сделал несколько выводов, которыми поделился с жителями Челябинской области. Первое — необходимо создать больше велодорожек. Прежде всего, уделить внимание коридорам из больших районов города. Второе — следует значительно увеличить число муниципальных велопарковок, что можно реализовать уже в этом году. Третье — необходимо постоянно работать над удобными съездами и занижением бордюрного камня. Глава региона отметил, что это важно не только для велосипедистов.

«И главное, нужна полноценная муниципальная программа по развитию велосети. С понятными и прозрачными планами. Поручения городским властям дал. Но все это полностью касается и других городов области», — подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер добавил, что программы развития велосети нужны всем. Муниципалитетам-лидерам будет оказана финансовая поддержка.