В Челябинске готовятся запустить виртуальную транспортную карту

Разработки идут на базе пилотного проекта по автоматизированной оплате проезда в Копейске

В Челябинской области делают использование транспортных карт более удобным. Скоро пополнить их можно будет через виртуальный личный кабинет. Да и сама карта может быть только в приложении. Об этом в интервью ЦУР рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Пилотный проект автоматизированной системы оплаты проезда «СберТройка» работает с июня 2024 года в Копейске. Пассажиры могут приобрести карты на автовокзале города и в отделениях Сбербанка. Один из вопросов, который сейчас решают по использованию этих карт, — работа электронного кошелька.

«Программисты работают на внедрение мобильного приложения — так называемые виртуальные транспортные карты, когда никуда вообще ходить не нужно. Просто в телефоне заводите виртуальную транспортную карту, пополняете ее удобным способом через СБП, мобильный банк и используете ее. Эта технология будет в следующем году внедрена и в Челябинске», — пояснил Александр Егоров.

По словам эксперта, в целом копейчане положительно оценили новую карту. Она необычна по дизайну: вертикальная и прозрачная. Был даже случай, когда московский коллекционер закупил для свой коллекции 50 копейских транспортных карт.