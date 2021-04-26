В Челябинске готовятся поэтапно завершать отопительный сезон

Процедуру начнут, когда в течение пяти суток среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8°С

Отопление в многоквартирных домах Челябинска начнут отключать поэтапно с 28—29 апреля. Об этом на аппаратном совещании в администрации города 26 апреля доложил начальник управления ЖКХ Александр Кочерещенко.

«Мы мониторим среднесуточную температуру в городе. Мы опираемся на данные Гидрометеоцентра. Напомню, что отопление можно отключать, если на протяжении пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет выше 8 градусов. Такая погода наблюдается с 23 апреля, отсчитываем пять дней, если такая же погода будет сохраняться. Таким образом, предварительно отопление можно будет начать отключать 2829 апреля», — сообщил Александр Кочерещенко.

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась в ближайшее время управлению ЖКХ подготовить соответствующее распоряжение о завершении отопительного сезона и начать поэтапное отключение многоквартирных домов от отопления.

В Магнитогорске и Южноуральске теплоснабжающие организации начали плановые отключения систем отопления раньше всех в регионе — с 21 апреля.