В Челябинске готовятся к ремонту Исторического музея Южного Урала

Только проект восстановительных работ обойдется в 27 миллионов рублей

Исторический музей Южного Урала в центре Челябинска ждет капитальный ремонт. Электронный аукцион на поиск подрядчика, который подготовит проект будущих работ, появился на официальном сайте госзакупок.

Судя по документам, подрядчик будет обследовать состояние музея и разрабатывать документацию на комплексный поэтапный капитальный ремонт здания. Обратить внимание придется на инженерные сети, общий дизайн здания и устаревшие коммуникации.

Главные требования заказчика: оценить изношенность несущих конструкций и фундамента, выявить дефекты и повреждения внутри и снаружи постройки.

Проект ремонта подготовят до конца ноября 2025 года, цена контракта — 27 миллионов рублей. Когда приступят к обновлению здания, пока не сообщается.