В Челябинске готовят водителей для инновационных трамваев для метротрама

Все пять трехсекционных вагонов поступили в областной центр

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Водители, наставники и ремонтники ЧелябГЭТ приступили к обучению для работы на инновационных трамваях для метротрама. Все пять трехсекционных вагонов, изготовленных Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ), прибыли в место постоянной дислокации, сообщает пресс-служба предприятия.

«Сотрудники погрузились в изучение всех тонкостей нового подвижного состава: от продвинутых бортовых компьютеров и систем безопасности до нюансов управления и технического обслуживания», — рассказали на ЧелябГЭТ.

Новые вагоны, поставленные в рамках контракта стоимостью около миллиарда рублей, представляют собой настоящий «транспорт будущего». В них в том числе встроена система туристического информирования пассажиров — в оконных проемах первой и третьей секций установлены светопропускающие сенсорные экраны, через которые можно будет не просто смотреть в окно, но и получать информацию о маршруте, городских достопримечательностях и навигации.

Современным требованиям отвечают кабина водителя и пассажирский салон. Как отметили на УКВЗ, при реализации проекта были внедрены специальные разработки, направленные на то, чтобы сделать поездку в городском транспорте комфортной, безопасной и информативной.