В Челябинске готовят премьеру фильма о разведчике для Первого канала

«Алекс — Юстасу. Тот самый Алекс» покажут осенью

В Челябинске вспомнят разведчиков. 14 июня в 10.00 во Дворце пионеров и школьников им. Крупской пройдет мероприятие в память о выдающихся сотрудниках разведки на Урале.

Его организует военно-спортивный фонд «Урал» ветераны службы внешней разведки и управления федеральной службы безопасности России по Челябинской области.

«Мероприятие проводится в преддверии большой премьеры документального фильма о П. М. Фитине, руководителе внешней разведки СССР в 1939–1946 гг. Премьера состоится осенью в эфире Первого канала», — пояснили организаторы.

В Челябинске гости возложат цветы к памятнику руководителю советской резидентуры в США Исхаку Ахмерову и на экспозиции «Не ради славы — во славу державы!». В экспозицию из Москвы будет передан бюст П. М. Фитина и книга «Службе Внешней разведки Российской Федерации 100 лет. Документы и свидетельства».