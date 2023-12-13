В Челябинске готовят помощников фельдшера для сельских ФАПов

Профессию удается освоить за 1,5 месяца

Челябинский медицинский колледж продолжает готовить младших медицинских сестер для работы в сельских ФАПах. Сейчас обучение здесь проходят студенты, которые будут работать в ФАПах Чишмы, Архангельского, Северного, Витаминного, Вознесенки и Малиновки, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

За шесть недель обучения будущие помощники фельдшеров осваивают базовые медицинские навыки, сдают проверочные работы, а далее отправляются на производственную практику и, наконец, проходят итоговую аттестацию. Только после этого младшая медсестра может приступить к самостоятельной работе на участке.

«Стараемся в первую очередь обучить людей, которые уже пользуются уважением среди односельчан, знакомы населению. В ближайшие несколько лет в Сосновском районе будут отремонтированы старые или построены новые амбулатории и ФАПы. Поэтому в будущем проект обучения помощников фельдшеров получит новый виток», — говорит и. о. главного врача районной больницы села Долгодеревенского Дмитрий Киреев.

Младшая медицинская сестра в ФАПе может оказывать первую помощь, посещать пациента на дому, проверять базовые показатели здоровья, заполнять документы и приглашать население на вакцинацию.

Кстати, глядя на опыт Челябинской области, помощников фельдшера стали готовить и в других регионах России.