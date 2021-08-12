В Челябинске готовят площадку под строительство тренировочного катка у ЛА «Трактор»

На площадке планируют вырубить деревья, взамен которых высадят новые крупномерные растения

В Челябинске продолжают готовить площадку под строительство тренировочного катка для воспитанников хоккейной школы «Трактор» у одноименной ледовой арены. На площадке планируется вырубка деревьев, но подрядчик при благоустройстве территории высадит новые крупномерные растения. Срок сдачи объекта — 25 декабря 2022 года, сообщили в администрации Челябинска.

Возведение этого объекта было запланировано еще в 2009 году. Он разместится рядом с ледовой ареной и новым парком, который благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас этот участок находится в заброшенном состоянии. После строительства спортивного здания вокруг него также проведут работы по благоустройству и вся территория получит завершенный вид.

«За 12 лет участок, конечно, зарос, есть там и аварийные, и угнетенные, и погибшие деревья. Помимо этого, сюда недобросовестные граждане повадились сбрасывать строительный мусор. По сути это пустырь, где жители окрестных домов выгуливают собак. Но сейчас рядом с ареной в рамках работ по благоустройству зеленой зоны построили специальную площадку для собачников. У нас есть свой комплексный план благоустройства, которым на озеленение запланировано 14,5 миллиона рублей», — рассказал директор ледовой арены «Трактор» Денис Телих.

В двухэтажном здании общей площадью порядка пяти тысяч квадратных метров помимо ледового поля разместят тренажерные залы, санитарно-бытовые помещения, медицинские кабинеты и другое. Работы ведет ООО СК «Трест Магнитострой».

«На основании разрешения Управления экологии и природопользования города Челябинска для строительства снесут 191 дерево, треть из которых — аварийные, угнетенные и погибшие, диаметр большинства которых не превышает 12 сантиметров», — уточнили в мэрии.

Также с площадки уберут 83 кустарника и 76 кв. м поросли. Взамен на этой территории будет проведено компенсационное озеленение. ООО СК «Трест Магнитострой» в августе 2022 года высадит 267 крупномерных деревьев, 8786 кв. м газона и 83 кустарника. Все деревья, которые не мешают строительству и находятся в хорошем состоянии, будут сохранены.