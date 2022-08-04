В Челябинске готовят к сдаче проблемный детский сад на улице Горького

Объект должны были достроить еще зимой прошлого года

В Челябинске идет строительство новых детских садов. Администрация города уже выкупила два садика и заявляет о готовности выкупить еще три до конца года. Вместе с главой Челябинска Натальей Котовой строящиеся садики осматривал репортер Первого областного информационного агентства.

Детский сад на улице Горького, 25а из числа проблемных. Строить объект начали в декабре 2020 года, а сдать должны были зимой прошлого года, но сроки несколько раз переносили.

«На перенос сроков повлияли две причины: резкое подорожание стройматериалов в прошлом году и санкции», — пояснил заместитель начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Игорь Васильченко.





Представитель подрядчика (компания «Паритет») заверил главу города: садик сдадут до середины декабря этого года.

Садик на 120 мест за 92 миллиона рублей будет простым, но функциональным. От необычных решений, вроде бассейна на территории, отказались изначально, посчитав это нецелесообразным для относительно небольшого объекта.

Садик закончили на 86%. Снаружи — почти финальный вид, осталось лишь приделать облицовочные панели в некоторых местах, чем и занимаются рабочие.





Внутри — только черновая отделка: сделали лестницы, побелили поверхности. До наведения красоты еще не добрались.





Детская площадка небольшая, но аттракционов довольно много. Вокруг — безопасное резиновое покрытие.









На территории вокруг садика Наталья Котова акцентировала внимание при разговоре с представителем подрядчика:

— Без благоустройства ни в коем случае не принимаем.

— Конечно. Благоустройство на следующей неделе закончим. У нас здесь качественный асфальт… — отвечает представитель подрядчика.

— То, что вы делаете качественно, я не спорю. Но очень медленно. Если вам продлили контракт, это не значит, что надо до конца сидеть. Подрядчики на других объектах успели, а вас мы ждем. Дети-то вообще-то с сентября в садики идут.

Глава города также посетила сегодня строящийся детский сад по улице Шмакова, напротив жилого дома на улице Габдуллы Тукая, 9. Тут ситуация проще: переносов сроков не было, но строительство начали с небольшим запозданием. Только начав работу, строители вышли на скальный грунт, что потребовало проведения дополнительной экспертизы.





С конца октября 2021 года компания «Высота» строит садик на 150 мест за 178 миллионов рублей. Объект пока готов только на 33%: есть кирпичные стены, но без крыши, на месте будущих детских площадок пока грязь. Но подрядчик уверен, что до середины декабря этого года сможет закончить работы.

«Желания продлевать контракт у нас нет, это точно. В декабре контракт заканчивается, ваша задача — сдать объект. Мы же его строим, не выкупаем. После сдачи уже начнем формировать списки на посещение, чтобы после новогодних праздников дети пошли в детский сад. Буду приезжать как минимум раз в месяц, проверять», — дала поручение Наталья Котова руководителю проектов компании «Высота» Евгению Безбородову.

Работа по увеличению числа детских садов ведется постоянно. По словам главы города, строительство еще трех садов начнется в этом году, сдать их планируют к 1 сентября 2023 года.