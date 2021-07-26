В Челябинске готовят к открытию два новых детских сада

Дошкольные учреждения находятся на первых этажах новостроек

В Челябинской области в ближайшее время откроют два новых детских сада, они готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом на аппаратном совещании 26 июля сообщил замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне.

«На контроле сейчас находится строительство восьми детских садов в Челябинске. По двум из них закончены работы, они готовы к вводу в эксплуатацию. Это учреждения на первых этажах жилых домов: детский сад на 78 мест в микрорайоне № 20 и детский сад на 96 мест на улице Овчинникова», — доложил Владимир Шамне.

В Челябинске до конца 2021 года построят и сдадут десять детских садов. Глава города Наталья Котова поручила регулярно информировать жителей новых микрорайонов о планах по строительству социальных объектов на 2022 год, чтобы избежать случаев, когда новостройки сдали, а детсады и школы рядом с ними не построили.

Напомним, в марте этого года губернатор Алексей Текслер дал старт масштабному строительству новых школ в области. За три года в регионе возведут 22 школы. Из них три школы построят в местах новой жилой застройки Сосновского района.