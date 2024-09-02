В Челябинске готовят фотозону с ярко‑розовой дорожной техникой

Машины выстроятся на набережной

В челябинском Арт-сквере на берегу реки Миасс появится новая локация для необычных селфи. Все потому, что на фестиваль «Друг с юга Урала» сюда привезут илосос Челябинского машиностроительного завода, трактор, электробульдозер ЧТЗ и погрузчик ДСТ-Урал. Об этом рассказали в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал».

Техника ярких цветов — синего, розового — станет дорожной фотозоной, на которую смогут попасть все желающие уже 4 сентября. В этот же день, в шесть вечера, граффитист Тимур Абдуллаев, известный под псевдонимом Brazil, превратит одну из машин в героя комиксов Венома.





В воскресенье, 8 сентября, 150 участников фестиваля выстроятся на набережной в живые буквы «Росавтодор» и «Первые».