В Челябинске горячую воду вернули в 18 многоквартирных домов

Устранение аварий продолжается

В субботу, 6 июля, в Челябинске завершили аварийные работы на восьми поврежденных участках теплосетей. В результате горячая вода вернулась в 18 многоквартирных домов, расположенных в нескольких районах города, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Горячую воду дали в дома, расположенные по следующим адресам:

Братьев Кашириных, 99б, 101а, 102;

Гагарина, 45, 47;

Громова, 7;

Клары Цеткин, 11;

Островского, 18, 18а;

Свердловский проспект, 14;

Сони Кривой, 75;

Университетская набережная, 30, 32, 34, 36а;

Чайковского, 70, 70а;

Шоссе Металлургов 61а.

Работы на поврежденных участках продолжаются. Горожан, оставшихся без горячей воды, просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Без горячей воды после опрессовки остается ряд домов в северной зоне Металлургического района. Вернуть воду в дома должны были 6 июля, однако сроки опрессовки продлили до 17-го.