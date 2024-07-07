В субботу, 6 июля, в Челябинске завершили аварийные работы на восьми поврежденных участках теплосетей. В результате горячая вода вернулась в 18 многоквартирных домов, расположенных в нескольких районах города, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Горячую воду дали в дома, расположенные по следующим адресам:
- Братьев Кашириных, 99б, 101а, 102;
- Гагарина, 45, 47;
- Громова, 7;
- Клары Цеткин, 11;
- Островского, 18, 18а;
- Свердловский проспект, 14;
- Сони Кривой, 75;
- Университетская набережная, 30, 32, 34, 36а;
- Чайковского, 70, 70а;
- Шоссе Металлургов 61а.
Работы на поврежденных участках продолжаются. Горожан, оставшихся без горячей воды, просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Без горячей воды после опрессовки остается ряд домов в северной зоне Металлургического района. Вернуть воду в дома должны были 6 июля, однако сроки опрессовки продлили до 17-го.