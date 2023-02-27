В Челябинске горожан пригласили на акцию по сдаче донорской крови

Рассказываем, каких рекомендаций должен придерживаться донор

2 марта в Челябинске у здания городской поликлиники № 8 будет работать передвижная станция переливания крови. Желающих сдать кровь ждут с 9 до 12 часов. Для доноров пресс-служба администрации Челябинска подготовила памятку.

Практика показывает, что не все потенциальные доноры придерживаются специальных правил подготовки. А значит, не могут принять участие в полезном деле и поделиться кровью. Медики напоминают, что:

накануне и в день сдачи запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу; нельзя есть колбасу, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы;

но и натощак сдавать кровь не нужно; утром надо легко позавтракать, а прямо перед процедурой донору дадут сладкий чай;

за 48 часов до сдачи крови нельзя пить алкогольные напитки, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;

за час до процедуры нельзя курить.

«Регулярно требуются переливания компонентов крови при массивных кровопотерях, ожогах, отравлениях и сложных операциях. Кроме того из крови готовят специальные препараты: альбумины, препараты для улучшения свертывания крови и иммуноглобулины. Поэтому мы с коллегами решили сделать доброе и полезное дело, практически не отрываясь от рабочего места», — поделился главный врач клинической поликлиники № 8 Дмитрий Прокопьев.

В городской администрации напомнили, что доноры, которые 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России».

Желающим сдать кровь нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.