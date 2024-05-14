В Челябинске год не могут убрать нелегальную свалку размером в три футбольных поля

Она раскинулась прямо под окнами жителей Паркового

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На границе Челябинска и Сосновского района образовалась свалка неразлагаемых отходов — покрышек, стройматериалов и кусков асфальта. Жители Северо-Запада год добиваются ликвидации мусорного завала, но их просьбы остаются без ответа. Об этом рассказали активисты Народного фронта.

Мусор на границу двух муниципалитетов свозят грузовиками, так что завалы битого стекла, бетонных блоков и технических жидкостей в лесополосе недалеко от пересечения улиц Бейвеля и Профессора Благих раскинулись уже на километр.

«Пару лет назад я взяла здесь квартиру из-за того, что здесь парк, лес — можно погулять не только одной, но и с детьми, компаниями, семьей. Тот лес, который был, — его просто взяли и загадили», — поделилась жительница Паркового.

Как рассказали участники Народного фронта, о загрязнении зеленой полосы уже сообщали в Минэкологии региона и руководителям муниципалитетов. Сейчас активисты подготовили новое обращение в прокуратуру, Следственный комитет и министерство экологии, чтобы свалку устранили, а землю под ней рекультивировали.