В Челябинске главный полицейский региона провел предновогодний прием граждан

Всем обратившимся оказали поддержку

Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел в Главном управлении МВД России по Челябинской области личный прием граждан. Встречи прошли в преддверии Нового года. Квалифицированную помощь получили четверо челябинцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Кроме того, Михаил Скоков поздравил посетителей с наступающим Новым годом и пожелал успешного разрешения возникших проблем, чтобы в 2024 году у каждого нашлось время позаботиться о близких.

Женщинам, обеспокоенным ситуацией в садовом товариществе, подсказали, как разрешить трудности в рамках закона. Самостоятельно урегулировать недопонимание между садоводами без вмешательства правоохранительных органов не удалось. Житель Советского района обратился с вопросом о конфликте между соседями. Начальнику челябинского УМВД Андрею Меньшенину поручено лично разобраться в возникшей ситуации.

«Главный полицейский Южного Урала внимательно выслушал всех обратившихся граждан, пообещал им в кратчайшие сроки оказать содействие в решении проблемных вопросов, взяв на личный контроль каждое заявление. Руководителям подразделений ГУ МВД России по Челябинской области поставлена задача доложить о проделанной работе и подробно разъяснить заявителям юридические нормы действующего законодательства. О результатах рассмотрения обращений, принятых в ходе личного приема, заявители будут проинформированы в установленном порядке»,— отмечают в пресс-службе ведомства.

Добавим, что прием граждан начальник Главного управления МВД России по Челябинской области проводит ежемесячно. Это помогает своевременно реагировать на возникающие у южноуральцев проблемы и вопросы. Обратиться к Михаилу Скокову жители региона могут в любое время.