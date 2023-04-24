В Челябинске главную площадь закроют для пешеходов из‑за подготовки к 9 Мая

Ограничение будет временным и не коснется транспорта

На площади Революции временно ограничат движение пешеходов. Как сообщили в городском управлении культуры, на этой неделе там будут проходить репетиции творческих коллективов. Эти коллективы будут принимать участие в эпилоге торжественного построения, посвященного Дню Победы. Транспорт ограничивать в движении не будут.

Репетиции пройдут 24 и 25 апреля, а также 27 и 28 апреля. В эти дни главная городская площадь не будет доступна для пешеходов с 18:00 до 21:00. Горожан просят заранее определиться с маршрутом движения с учетом этих изменений.

Кстати, 9 мая праздничный концерт в честь Дня Победы состоится на набережной у Торгового центра. Известно, что главными звездами мероприятия станут артист Сергей Безруков и известная певица Полина Гагарина. Ее выступление окончится традиционным праздничным фейерверком в 22:00. Всего в этот день в городе запланированы 14 больших мероприятий, в том числе торжественное построение на площади Революции.