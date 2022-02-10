В Челябинске глава МУП «ПОВВ» Денис Поташев покинул свой пост

Предприятие занимается водоснабжением и водоотведением пяти территорий региона

Денис Поташев, возглавлявший МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», покинул свой пост по собственному желанию. Об этом ИА «Первое областное» стало известно в четверг, 10 февраля. Информацию об этом подтвердили в мэрии Челябинска.

Денис Поташев руководил предприятием с апреля 2014 года.

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» входит в систему жизнеобеспечения Челябинска и Копейска, а также Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов, обеспечивая их жителей водой. На балансе МУП «ПОВВ» находится более 3000 километров сетей водопровода и канализации, более 400 насосных станций.

3 февраля правительственная комиссия приняла принципиально важное решение — Челябинску выделят 1,4 млрд рублей на реконструкцию объектов механической очистки из Фонда национального благосостояния. Речь идет об очистных, которые обслуживает ПОВВ.



Временно исполнять полномочия руководителя предприятия с 14 февраля будет главный инженер ПОВВ Юрий Коркин.

