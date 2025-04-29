В Челябинске геологам предлагают до 450 тысяч рублей

Количество вакансий на рынке возросло

В Челябинске геологи могут зарабатывать от 95 до 450 тысяч рублей, выяснили эксперты по поиску работы hh.ru. С начала 2025 года количество вакансий для них возросло на 14% по сравнению с прошлым годом и достигло 90. При этом конкуренция среди специалистов невысока.

«На данный момент геологи остаются в списке дефицитных специалистов в Челябинской области: на одну вакансию для них приходится в среднем три резюме, тогда как норма для рынка труда начинается от четырех резюме на вакансию»,— уточнили эксперты.

Большую часть всех вакансий для геологов открыли компании из добывающей отрасли — почти 40%. Также этих специалистов ищут работодатели из отраслей «нефть и газ», «металлургия» и «строительство, эксплуатация, проектирование».

Работать предлагают в основном вахтовым методом. И, помимо высокой оплаты труда, предлагают комфортное проживание в рабочем поселке с расположенными вблизи магазинами и баней, оплату отдыха и медицинского осмотра, дополнительные льготы и многое другое — наполнение соцпакета и перечень программ зависит от компании.