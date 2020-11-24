В Челябинске газовики перекрыли газ в доме малообеспеченной семьи

В помещении обнаружили грубейшие нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Накануне специалисты челябинской газовой службы совместно с сотрудниками регионального ГУ МЧС России и работниками социально-реабилитационного центра провели рейд по проверке соблюдения правил эксплуатации газового оборудования в домах, где проживают социально незащищённые категории граждан. В одном из зданий эксперты обнаружили грубейшее нарушение. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«В помещении, где размещено отопительное оборудование, вентиляционное отверстие на 90 процентов оказалось заблокировано, а сам нагревательный аппарат выработал свой эксплуатационный ресурс и находится в неисправном состоянии. Вызванные на место специалисты аварийной газовой службы вынуждены были перекрыть поступление газа на отопительное оборудование»,— рассказали в мэрии.

В ходе работы с семьёй эксперты выяснили, что газовое оборудование не проходило необходимую проверку уже несколько лет, а договор на обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и вовсе не заключали.

«Мы вынуждены еще раз напомнить всем потребителям газа о том, что они обязаны заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Своевременное регулярное обслуживание ВДГО позволит избежать неприятных ситуаций с отключением, а главное — сохранить жизнь и здоровье людей»,— отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

Также газовики напомнили, что ответственность за безопасную эксплуатацию газовых приборов в домах и квартирах несут владельцы и потребители газа.