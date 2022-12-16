В Челябинске ФСС раздал машины пострадавшим на производстве

Все автомобили с ручным управлением и достались инвалидам бесплатно

Восемь южноуральцев, получивших увечья на производстве, получили ключи от новых машин. Автомобили Lada им выдали бесплатно в рамках индивидуальной программы реабилитации. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает пресс-служба главного управления регионального отделения ФСС по Челябинской области.

Автомобили оборудованы ручным управлением нового образца. На таких машинах могут ездить водители с покалеченными ногами.

«Машины льготникам выдаются бесплатно каждые семь лет по заключению учреждения медико-социальной экспертизы. Также владелец автомобиля будет ежеквартально получать компенсацию на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы. Один раз за семь лет хозяин может за счет государства провести капитальный ремонт машины»,

— замечают в пресс-службе.