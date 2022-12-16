Автомобили оборудованы ручным управлением нового образца. На таких машинах могут ездить водители с покалеченными ногами.
«Машины льготникам выдаются бесплатно каждые семь лет по заключению учреждения медико-социальной экспертизы. Также владелец автомобиля будет ежеквартально получать компенсацию на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы. Один раз за семь лет хозяин может за счет государства провести капитальный ремонт машины», — замечают в пресс-службе.
Всего в 2022 году ФСС передал гражданам, пострадавшим на производстве, 16 автомобилей. Их общая стоимость превысила 25 миллионов рублей. До конца года автомобили получат еще три южноуральца.
Ранее ФСС оплатил киберпротез семилетней девочке из Челябинска. Искусственная рука стоит более 1,8 млн рублей.