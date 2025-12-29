В Челябинске фонд «Объединение.РФ» организовал новогодний праздник для детей участников СВО

В Театре драмы ребята посмотрели спектакль «Пеппи Длинныйчулок»

Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» поздравил детей из семей участников СВО с Новым годом. В Театре драмы им. Наума Орлова ребята посмотрели спектакль «Пеппи Длинныйчулок», после которого их ждало новогоднее шоу возле елки и подарки.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу, внимание и защиту. Считаю, дети обязательно должны верить в чудо. Новогодний праздник мы проводим уже второй год подряд. Сегодня удалось собрать на праздник более 500 ребятишек», — уточнил директор фонда Артем Барбашин.

По его словам, в этом году новогодние елки фонд «Объединение.РФ» также организует по области — в Карталах, Верхнем Уфалее, Аргаяше.





Кульминацией праздника стал показ яркого и поучительного спектакля «Пеппи Длинныйчулок». История о самой сильной девочке в мире, которая не боится трудностей и готова дружить со всей планетой. Ребятишки смеялись над веселыми шутками и проказами Пеппи.





После спектакля в фойе театра состоялось новогоднее шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Когда на елочке зажглись огни, ребята загадали свое самое заветное желание. Каждый участник праздника смог сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получил сладкий подарок.