В Челябинске фонд «Искорка» возобновляет спортивные игры для детей, победивших рак

Соревнования пройдут 28 августа в оздоровительном комплексе «Лесная застава»

Челябинский фонд «Искорка» возобновляет спортивные соревнования для детей, победивших рак, после двухлетнего перерыва. Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, в этом году мероприятие пройдет в новом формате.

«Региональное реабилитационное мероприятие „Игры храбрых“ пройдут в новом формате, по типу „Гонки героев“ 28 августа под Челябинском — в оздоровительном комплексе Цинкового завода „Лесная застава“. В этом году на Играх соревнуются не только дети с онкостатусом и их братья и сестры. Это будут командные соревнования, на спортивную дистанцию выйдет вся семья, столкнувшаяся с детским раком — и родители, и дети. Всего участие примут около 400 детей и взрослых»,— рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Участникам предстоит пройти полосу препятствий протяженностью 1,5 километра.

Цель Игр — доказать, что побеждать можно не только в период лечения, но и после, когда болезнь уже отняла все ресурсы, и вернуть семье веру в свои силы.

Подать заявку на участие можно на сайте фонда. Участвовать могут семьи не только тех детей, которые уже победили рак, но и тех, которые сейчас проходят лечение и не могут принять участие в соревнованиях.