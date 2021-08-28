В Челябинске финальную «Зарядку с ОТВ» провели профессиональные баскетболисты

Челябинцы размялись вместе с участниками команды «Челбаскет»

Сегодня, 28 августа, в Челябинске на площадке Фестиваля песочных скульптур прошла финальная «Зарядка ОТВ», которую для горожан провели игроки баскетбольного клуба «Челбаскет».

«От команды, которая успешно выступает на Чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги-2, гости мероприятия узнали о том, что такое кроссовер, дриблинг, бросок „реббл“ и многие другие финты»,— сообщают организаторы.

Также Юрий Бармасов, мастер спорта по лыжным гонкам, и Даниил Зенченко, тренер по лыжным гонкам и биатлону, провели для челябинцев тренировку по лыжной подготовке.

Участники «Зарядки» не только размялись и получили море положительных эмоций, но и выиграли памятные призы от телеканала ОТВ и «Профилактики фитнес».