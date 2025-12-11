В Челябинске фиксируют беспричинные случаи рака языка

Медики онкоцентра спасли жизнь 35‑летней пациентке с таким диагнозом

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) успешно провели сложнейшую операцию 35-летней пациентке со второй стадией рака языка. Хирургам отделения опухолей головы и шеи удалось не только полностью удалить злокачественное образование, но и реконструировать часть органа, сохранив женщине возможность говорить, сообщает пресс-служба клиники.

Этот случай привлекает внимание к тревожной общемировой тенденции: рак полости рта все чаще встречается у молодых людей без традиционных факторов риска, таких как курение и алкоголь. Для изучения этой проблемы в 2022 году был создан Консорциум по исследованию рака полости рта у молодых пациентов, куда вошел и челябинский онкоцентр.

«Раньше считалось, что это болезнь пожилых, но сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости среди людей до 45 лет. Причем у многих нет вредных привычек», — отмечает онколог Дмитрий Фаткуллин.

В рамках консорциума врачи собирают биоматериалы и анонимные анкеты пациентов для глубокого генетического и эпидемиологического анализа.

«Уже 25 наших пациентов за три года вошли в исследование. Это значительный вклад в науку», — говорит главный врач центра Андрей Лукин.





По словам заведующего отделением Артема Гарева, среди молодых пациентов выделяют две группы: у одних болезнь протекает классически, у других может быть связана, например, с хронической травмой из-за неправильного прикуса.

Рак языка можно заподозрить по наличию незаживающих язвочек, узелков или папиллом. Они постепенно увеличиваются и начинают мешать при жевании и глотании, могут нарушать речь. Если у вас есть что-то подобное, запишитесь на осмотр к стоматологу.

Пациентка с раком языка успешно прошла послеоперационную химиолучевую терапию, занимается с логопедом и возвращается к нормальной жизни. Ее случай — пример того, как современная онкология сочетает высокотехнологичное лечение, реабилитацию и научный поиск для будущих побед над болезнью.