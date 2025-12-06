В Челябинске Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии отмечает 15‑летие

Это одно из ведущих кардиологических учреждений в стране

За 15 лет в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии провели свыше 80 тысяч операций на сердце и сосудах. Еще больше пациентов всех возрастов прошли там обследование и лечение на современном оборудовании, соответствующем международным стандартам.

«Южный Урал по праву гордится сильной кардиохирургической школой, и благодаря вашему труду лучшие компетенции удалось сосредоточить на одной площадке. За 15 лет кардиоцентр стал важной частью не только здравоохранения региона, но и общероссийской системы высокотехнологичной медицинской помощи»,— обратился к сотрудникам медучреждения губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что центр сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске входит в пятерку лучших в стране и ежегодно подтверждает свой высокий авторитет.

Алексей Текслер поблагодарил сотрудников кардиоцентра за профессионализм и заботу о людях, а также пожелал им дальнейшей успешной работы и благодарных пациентов.

Федеральный кардиоцентр был открыт 6 декабря в 2010 году. Операции там проводят и взрослым, и малышам, сердечко которых размером с небольшую сливу. Кроме того, специалисты центра дарят вторую жизнь пациентам из других городов. Так, минувшим летом там в прямом смысле пересобрали сердце шестимесячному Захару из Донецка.

Кстати, совсем недавно в сквере у кардиоцентра установили пятиметровый маяк.