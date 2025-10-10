В челябинском Драматическом театре имени Наума Орлова идет эвакуация зрителей. В здании сработала пожарная сигнализация, передает с места событий корреспондент Первого областного информагентства.
Сегодня на большой сцене театра давали спектакль «Бешеные деньги» по пьесе Николая Островского. Артисты играли около пяти минут. После этого в театре включили голосовое сообщение: «Внимание! В здании пожар, просьба покинуть здание через ближайшие выходы». Зажглись таблички, которые указывают на выход.
По словам нашего журналиста, огня и дыма в зале и фойе нет. Тем не менее люди покидают театр.
