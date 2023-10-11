В Челябинске эвакуировали на спецстоянку раритетный автомобиль

ГАЗ-69 долгое время был припаркован возле Детской филармонии

В Челябинске советский внедорожник ГАЗ-69 эвакуировали от здания Детской филармонии, где брошенная машина стояла долгое время. Легендарный автомобиль, с которого началась история УАЗа, отвезли на спецстоянку, сообщили в пресс-службе мэрии.









ГАЗ-69 выпускали с 1953 по 1973 год. Сначала в Горьком (Нижний Новгород), а позже в Ульяновске. С началом производства ГАЗ-69 предприятие переименовали в знаменитый Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), который известен жителям постсоветских стран классическими внедорожниками УАЗ-64 и УАЗ-452 («буханка»). ГАЗ-69 был массовым автомобилем: за все время успели выпустить более 600 тысяч машин.

В Челябинске внедорожник долгое время стоял у дома № 5, в котором расположена Детская филармония, на улице Солнечной.

«Старенькая машина оказалась не нужна владельцу и долгое время простояла у здания Детской филармонии. Собственника неоднократно уведомляли о необходимости самостоятельного вывоза транспортного средства с территории бывшей автостоянки», — отметили в мэрии.





Владелец сможет забрать автомобиль со спецстоянки, но для этого ему нужно будет оплатить услуги эвакуатора.