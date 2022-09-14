В Челябинске эвакуировали брошенную инкассаторскую машину

У автомобиля есть владелец

В Челябинске в микрорайоне Академ Riverside эвакуировали брошенную инкассаторскую машину, сообщили сегодня, 14 сентября, в администрации Челябинска.

«Автомобиль вывезли от дома № 1 по улице Наркома Малышева», — сообщили в мэрии.

Эвакуацию брошенного транспорта провело управление благоустройства города совместно с сотрудниками МКУ «Городская среда».

На подозрительное авто со следом от пули на стекле жители микрорайона жаловались еще летом. Тогда в УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что машина не в розыске и у нее есть владелец.