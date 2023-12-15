В Челябинске этой зимой зальют более 90 катков во дворах

Три из них — впервые

В Челябинске начали заливать дворовые хоккейные корты. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщила глава города Наталья Котова. Всего этой зимой в городе подготовят 91 ледовую коробку.

По словам мэра, работы начались с задержкой из-за недавних аномальных морозов. Тем не менее 22 корта уже готовы для катания, еще на 14 работы близки к завершению.

Наталья Котова отметила, что в этом году впервые зальют лед во дворах домов по Корабельной, 6а, Коммунистической, 8, и Барбюса, 3. Там построили новые коробки.

На 22 дворовых площадках будут проводиться бесплатные тренировки по хоккею. Их адреса можно найти на сайте МБУ «Спортивный город».