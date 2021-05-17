В Челябинске еще один ящик связи превратили в арт-объект

Электрошкаф украсили портретом Богдана Хмельницкого

В Челябинске художники преобразили еще один ящик связи. Портрет украинского гетмана изобразили на электроящике, расположенном на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров.

Идея раскрасить шкаф пришла жителю Челябинска Тимуру Гизатуллину. Мужчина самостоятельно привел его в порядок, очистив от старой краски и рекламных листовок. Далее за работу взялись профессионалы — художники из арт-объединения GraffityRussia.

«В голову сразу пришел украинский гетман Богдан Хмельницкий, потому что ящик стоит на улице имени Богдана Хмельницкого. У нас в районе ЧМЗ все называют улицу просто „Богдана“, „богданка“», — рассказал Тимур Гизатуллин.



Справка: Богдан Хмельницкий — гетман Войска Запорожского, полководец, политический деятель. Являлся предводителем восстания от польско-литовской власти, в результате которого Левобережная Украина с Киевом вошли в состав Русского государства.