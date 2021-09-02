В Челябинске еще один современный туалет планируют установить у сквера имени Колющенко

Им также смогут пользоваться посетители одноименного стадиона

В Челябинске недавно на детской площадке «Лукоморье» в парке имени Пушкина появился современный модульный туалет. Его установили в рамках проектов инициативного бюджетирования. Еще один такой же туалет планируют установить на границе сквера и стадиона имени Колющенко, сообщили в администрации Советского района.

Им смогут пользоваться посетители спортплощадок стадиона и детских игровых зон сквера. Руководители администрации района Владислав Макаров и Евгений Петров встретились с начальником управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинска Максимом Клещевниковым, чтобы выбрать место установки туалета и запланировать этапы реализации проекта.

«Во встрече приняли участие Александр Шайхисламов, директор Дворца детского творчества, к чьим сетям будет присоединен объект, и Александр Астраханцев, замдиректора МБУ „Спортивный город“, которое будет заказчиком работ и поставит объект себе на обслуживание после его введения в строй», — рассказали в пресс-службе администрации Советского района.

Напомним, ранее бесплатный антивандальный общественный туалет установили на пересечении улицы Володарского и проспекта Ленина.