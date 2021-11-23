В Челябинске экс-полицейским предложили временное жилье вместо служебных квартир

В мэрии пояснили, почему не могут отдать помещения в собственность правоохранителям

Администрация Челябинска не сможет передать в собственность бывшим полицейским квартиры на улице Российской. Сейчас это не в полномочиях местных властей и законного способа обеспечить жильем участковых нет. Об этом сообщили в мэрии города.



«Обязанность по обеспечению полицейских жильем была исключена из полномочий мэрии федеральным законом, поэтому мы не можем давать квартиры даже действующим полицейским никаким способом: ни служебным, ни по договору социального найма, ни путём предоставления выплат или передачи в собственность», — Рассказала председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Оксана Шейкина.

Сейчас квартиры в доме на Российской находятся в социальном фонде Челябинска, их передают нуждающимся врачам преподавателям и другим государственным служащим, поэтому бывшие полицейские размещаются там незаконно.

Если участковые-пенсионеры не покинут жилища, то вопрос о квартирах будет подниматься в суде.

Пока вопрос с обеспечением квартирами не решится, администрация города предложила экс-полицейским жить в домах из фонда коммерческого использования за небольшую плату — 13 рублей за квадратный метр в месяц.

Напомним, ранее специальная комиссия проверяла жалобу о выселении бывших участковых из жилья, но нарушений найдено не было, так как квартиры на Российской — собственность города.