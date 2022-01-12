В Челябинске дымку объяснили влажностью и перепадами температур

В городе заметили туман и запах гари

В Челябинске 12 января в первой половине дня горожане наблюдали дымку и запах гари. Многие южноуральцы связали это с объявленными ранее неблагоприятными метеоусловиями. Пелену в воздухе сопровождал запах гари в разных районах города. Однако, по данным регионального Минэкологии, система мониторинга качества атмосферного воздуха не зафиксировала значительного повышения концентрации загрязняющих веществ. В ведомстве ситуацию объяснили повышенной влажностью и перепадом температур. Между тем НМУ в области объявлено до вечера 13 января.

В Челябинске еще с утра горожане обратили внимание на дымку в воздухе и неприятный запах. Люди жаловались на обстановку в соцсетях и выкладывали свои фото городского пейзажа. Однако в городе, несмотря на действующий режим НМУ, концентрации загрязняющих веществ остаются в пределах общего фона. Это показывают датчики на стационарных постах территориальной системы мониторинга качества атмосферного воздуха за прошедшие сутки.

«Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере города Челябинска 11 января 2022 года в пределах общего фона. В частности, повышение концентрации наблюдалось по формальдегиду (превышение на 0,3 ПДКсс), частицам 2,5 (превышение на 0,28 ПДКсс) и 10 мкм (превышение на 0,25 ПДКсс). Передвижной лабораторией превышения не зафиксированы. В течение 12 января также не фиксировались превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам», — отметили в министерстве экологии региона.

В ведомстве ситуацию с ограниченной видимостью связывают с погодными условиями: большой влажностью и перепадами температур. Напомним, еще утром в Челябинске зафиксировано резкое похолодание до минус 23 градусов. Источник неприятного запаха специалисты не стали комментировать.

В Челябинске, Златоусте, Коркино и Карабаше действует режим неблагоприятных метеоусловий до 19:00 13 января.