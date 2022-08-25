В Челябинске двух сестер отобрали у бабушки и отдали отцу-алиментщику

Женщина заменила девочкам маму и воспитывала без поддержки биологического отца

Судебные приставы забрали у жительницы Челябинска двух родных внучек, чтобы отдать биологическому отцу. Папа девочек давно ушел из семьи, а после смерти супруги был ограничен в родительских правах на дочек. В мае этого года мужчина добился восстановления отцовских прав и при помощи приставов вывез школьниц в глухую деревню. Почему бабушка собирается продолжать борьбу за внучек, читайте в материале ИА «Первое областное».

«ЗАХОДИЛ ПАПА. НО НЕ К НАМ, А К МАМЕ»

В центре скандала 7-летняя Катя и 10-летняя Александра. Их родители жили гражданским браком, но папа вписан в свидетельства девочек. Пять лет назад Максим Пуриков ушел из семьи и с тех пор, по словам бабушки, воспитанием дочек не занимался, однако после смерти супруги он остался единственным законным представителем девочек.Историю взаимоотношений Максима, его супруги Тани и их дочерей журналистам стала известна со слов Ольги Ильиной, бабушки девочек.

«Когда Максим и Таня жили вместе, они часто ссорились. Иногда Максим избивал мою дочь на глазах у детей. Помогать с детьми тоже не рвался. Как-то дочь попросила его погулять с дочками во дворе. Он отказался. Таня стала ругаться: „Что ты за папа, дети только на мне!“ Тогда Максим собрал вещи и хлопнул дверью»,

— рассказывает бабушка девочек Ольга Ильина.

В семью отец уже не вернулся. Иногда заглядывал в гости, но отцовской заботы дети не ощущали. «Папа, да, заходил. Но не к нам с Катей, а к маме», — расскажет позже психологу Александра.

«МНЕ НЕКОГДА, Я РАБОТАЮ»

У отца девочек была возможность забрать девочек после похорон бывшей супруги.

«После поминок мы с девочками поехали к его маме. Она сказала: „Я старенькая, с детьми я не справлюсь“. И Максим от девочек отказался: „Мне некогда, я работаю“. Да и я не хотела отдавать внучек, помня о грубости и жестокости их отца»,

— говорит Ольга.

Бабушка обратилась в опеку, чтобы получить статус законного представителя внучек. Без этого Ольга не имеет права водить детей в поликлинику, забирать из садика и из школы, принимать важные для них решения. В опеке женщину развернули: сначала папа должен сам отказаться от девочек, или бабушке следует идти в суд. Поначалу Максим согласился написать отказную, а потом передумал — пропал.

В СУДЕ НЕ ВСПОМНИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОЧКИ

В ноябре 2021 года Тракторозаводский районный суд постановил ограничить Максима в правах и передать детей под опеку их родной бабушке, как просила старшая внучка Саша, представитель опеки и психолог, тестировавшая детей.

Суд учел, что девочки с рождения живут с Ольгой и считают ее близким, значимым человеком. У них есть отдельная комната, необходимые личные вещи. Бабушка с дедушкой занимаются воспитанием внучек, помогают им делать уроки, водят в кружки. Из садика и из школы пришли хорошие характеристики на детей, где, кстати, сказано, что отца педагоги ни разу не видели.

«Учитывая возраст детей, а также то, что у них сложился определенный режим дня, круг общения, интересы, психологическая атмосфера, которая в настоящее время для них привычна, комфортна и понятна, суд с учетом мнения детей определил место жительства с бабушкой. Это соответствует интересам детей»,

— постановила судья Ольга Стяжкина.

Максима этот же суд в родительских правах ограничил, так как он не заботился о девочках, а главное — никаких мер к возврату детей после смерти супруги не принимал. В суде Максим не смог назвать дату рождения младшей дочери, имя классного руководителя старшей и какие кружки посещают Саша и Катя

«Зато вскрылось, что папа получил „путинские“ 20 тысяч рублей на сборы девочек в школу. Максим отдал нам их только во время судебного заседания. Якобы раньше не было времени привезти»,

— говорит Ольга.

Впрочем, пристыженный отец руки не опустил и подал апелляцию. И уже в мае 2022 года Челябинский областной суд отменил решение первой инстанции, обязав бабушку вернуть девочек папе.

Логика второго судьи такова: ограничить в родительских правах можно, если отец представляет опасность. То, что он не заботится о дочерях, не интересует жизнью дочек, значения не имеет. По Семейному кодексу отец имеет преимущество перед другими родственниками ребенка и обязан воспитывать своих детей, а значит, девочек следует отдать папе

«САША СПРЯТАЛАСЬ ПОД КРОВАТЬ, КАТЯ — В ШКАФУ»

С решением областного суда Ольга категорически не согласна и уже подала кассационную жалобу. Рассмотрение дела назначили на 4 октября. Но ждать итога тяжбы судебные приставы не стали.

«Все решения суда, которые касаются детей, подлежат немедленному исполнению»,

— объяснили спешку в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Девочек все же забрали у бабушки принудительно. Удалось это, правда, не с первой попытки.

«Первый раз приставы приехали к нам домой в мае. Я открыла дверь, а девочки — разбежались. Саша спряталась под кровать, Катя — в шкаф. Мне пришлось уговаривать их, чтобы вылезли. Девочки не хотели, чтобы их забирали. Сначала спрятались за меня, а потом обнялись и вцепились руками в спинку кровати. Тогда Максим им сказал: „Все равно заберу, даже если заплачете“»,

— говорит Ольга.

На изъятие детей пригласили соседей Ольги. Сегодня все они встали на сторону бабушки.

«У меня у самой трое детей. И я была просто в шоке. Девчонки ревом ревут. Пристав давит на то, что ей решение суда исполнить нужно, а с детьми никто не считается. Минут сорок их мучили. Дети полтора года с бабушкой живут. Отец даже не появлялся. И тут явились чужие люди: „Грузитесь, мы вас забираем“»,

— делится соседка бабушки Наиля Бондарева.

«Отец даже не разулся. В уличной обуви прошел по ковру и залез в кровать к детям, начал их щекотать. Наверное, специально, чтобы не плакали. А пристав пишет в протокол: девочки улыбаются. Что они спрятались от отца — ни слова»,

— рассказал еще один понятой Ильгиз Мифтахов.

Благодаря поддержке соседей девочек в тот день не забрали. А позже бабушку с внучками вызвали в отделение судебных приставов Курчатовского района. Девочки ехать туда отказались, так как боялись оказаться у папы.

«Приехала я одна. Мне говорят: „Зачем вы внучкам правду сказали? Нужно было что-то придумать“»,

— говорит Ольга.

«ХВАТАЮТ ДЕВОЧЕК И НЕСУТ НА УЛИЦУ В ОДНИХ ТРУСИКАХ»

«Я открыла дверь. Девочки еще спали. Я пошла их будить. Пристав говорит Саше: „Не бойся, ответишь мне на вопросы и пойдешь спать“. И тут в квартиру врываются папа и его сестра — тетя девочек. Они хватают детей и выносят в подъезд, бегут к машине. Я попыталась их остановить, но пристав ударил меня в живот локтем»,

— вспоминает Ольга.

Ольге назначили явку к приставам на другой день. Но накануне у женщины поднялось давление. В итоге к приставам со справкой от скорой наутро поехал ее супруг. На обратной дороге Ренат задержался, а в это время штурмовая бригада чиновников и отец сами помчались к Ольге.

Кульминацию этой трагедии сняли на камеру очевидцы. Позже, пытаясь привлечь внимание к своей беде, дедушка девочек разослал это видео в местные паблики. На коротком ролике видно, что отец с тетей несут детей на руках. Девочки полуголые и босые. Хорошо еще, Саша, когда ее разбудили, успела накинуть на плечи пледик. Грубым окриком взрослых подгоняет женщина — судебный пристав. А за приставом бежит убитая горем бабушка и кричит «Помогите».

В тот же день бабушка попала с приступом в кардиологию. Женщина до сих пор не может прийти в себя — переживает за судьбу внучек.

«Внучки кричали. Сопротивляться они не могли — им держали руки. Если бы девочки хотели жить с папой, их бы так не тащили. Им бы дали одеться, собрали личные вещи, они бы шли по двору своими ногами»,

— говорит Ольга.

«РАСТРЕПАННЫЕ, В ОДЕЖДЕ С ЧУЖОГО ПЛЕЧА»

Позже стало известно, что Максим отвез девочек к маме в село Чудиново в 130 км от Челябинска. Село маленькое, здесь живут менее 500 человек. Семейный домик, где будут жить девочки, с туалетом на улице и без водопровода. Радует, что хотя бы есть школа.

Чтобы школьницы-внучки не пропустили Первое сентября (Катя отправится в первый класс, Саша — в четвертый), Ольга отправила своих родных отвезти девочкам их документы.

«После длинной дороги их в дом не пустили. Но девочек они видели, внучки вышли к калитке. В поношенной одежде с чужого плеча. Говорят, что вели себя они зажато. Я еще верю, что они вернутся. Не хочу, чтобы Саша и Катя жили в этой глуши и в нищете»,

— говорит Ольга.

Бабушку поддерживает юрист. Ирина Лазарева считает, что второй суд проигран из-за того, что женщина не смогла четко сформулировать недостатки отца. А их много.

По словам юриста, папа девочек не работает. В суд он принес бумагу, что устроился пастухом, но в то же время зарегистрирован в другом городе на бирже как безработный. В отличие от бабушки Ольги, у Максима нет собственного жилья. Девочек он привез на жилплощадь сестры. Также за отцом числится крупный долг по алиментам.

«В конце концов, он рушит психику своих детей. Как можно нести по улице полуголую девочку, которой скоро 11 лет? Нет в нем ни жалости, ни добра. И я думаю, эти нежные и домашние девочки, которых воспитывали в любви и ласке, просто не выживут в той деревне. Я видела их последнее фото: они одеты в какие-то дырявые майки, волосы растрепаны, за ворота их не пускают. У бабушки они были чистые и нарядные, с бантиками в косичках»,

— говорит Ирина Лазарева.

Юрист уверена, что отец забрал детей из-за денег.

«Теперь он сможет оформить пособие по потере кормильца, и долги по алиментам возвращать не придется»,

— полагает Ирина.

Кстати, бабушка девочек от государства ничего не получала. Растила внучек только на свои деньги.

«ПОЛНЫЙ ДИВАН ИГРУШЕК И ШКАФ ВЕЩЕЙ»

Журналисты ИА «Первое областное» дозвонились до отца девочек. Максим сказал нам, что даже после разрыва с Татьяной всегда заботился о своих дочках.

«Я никогда не отказывался от детей, я постоянно помогал. Даже после расставания в 2019 году. Даже после того, как Татьяна нашла другого. Бабушка просто это не видела. Бабушка мне сама не давала общаться с дочками больше года. Я звонил — дети не брали трубку, а потом уже даже не стал названивать. Вызовы от моей мамы тоже не брали. А потом нас внесли в черный список. Я не поверю, что это сделали сами девочки»,

— рассказывает Максим Пуриков.

Теперь в такой ситуации оказалась Ольга.

«Я каждый день пытаюсь им позвонить. Вчера смотрю, гудки пошли, хотя до этого Максим меня заблокировал. Говорит: „Завтра дам вам поговорить, если девочки захотят“. Звоню опять — он опять меня заблокировал. А я спать не могу. То мне снится, что Саша подходит ко мне: „Бабулечка, давай пообнимаемся“. То Катюшка: „Бабушка, давай поцелуемся“»,

— плачет Ольга.

По словам папы, сейчас Катя и Саша ни в чем не нуждаются: у них полный диван игрушек и полный шкаф детских вещей. Первого сентября девочки пойдут в школу, все школьные принадлежности им уже закуплены.

«Я понимаю, что Челябинск лучше деревни. И на следующий год, когда дети отучатся, мы собираемся в город. Я и на суде много раз говорил: максимум год-два в деревне, и потом мы возвращаемся в город», — делится планами папа сестер.

НА БАБУШКУ МОГУТ ЗАВЕСТИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Между тем в областном Управлении ФССП заявляют, что принудительного изъятия не было и дети сами пошли с отцом. А вот на бабушку приставы просят завести уголовное дело по статье «насилие в отношении представителей власти». По словам приставов, Ольга не давала сотрудникам ФССП исполнить долг, схватила пристава за одежду и кого-то даже ударила.

Судебным приставам не в первый раз приходится изымать детей в чью-то пользу. Редакция ИА «Первое областное» давно следит за историей восьмилетней Киры Ионуш из Магнитогорска, которую делят биологический отец и родной брат. Суды меняли решение несколько раз, но благодаря уполномоченному по правам ребенка Евгении Майоровой приставам не позволили забрать Киру против ее желания.

История Киры — счастливое исключение. Чаще приставы все-таки изымают детей. Это дается им совсем не просто. И два года назад приставы начали обращаться за помощью к профессиональным психологам из областного центра «Семья».

«Работает сарафанное радио. Кто-то к нам обратился, рассказал другому, и сегодня к нам едут даже из области. Когда взрослые не могут договориться, дети становятся жертвой конфликта, детство ребенка лишается красок, становится серым, против воли ребенка ему приходится рано взрослеть. Повлиять на решение суда мы не можем. Но даем возможность родителям встретиться, проводим углубленную диагностику родителей и детей и помогаем прийти к примирению»,

— говорит заместитель директора центра «Семья» кандидат психологических наук Светлана Пакулина.

До примирения в этой истории далеко. Редакция ИА «Первое областное» будет следить за судьбой Кати и Саши.