В Челябинске дворовой хоккейной команде подарили спортивную экипировку

Наталья Котова вручила детям новую форму

«Нам очень нужна была форма и, особенно, клюшки. Без полной комплектации мы не могли заявляться на какие-то серьезные соревнования и чемпионаты. Дети должны обязательно быть в форме, которая обеспечивает защиту на льду, особенно это актуально для вратарей»,

— рассказал тренер-инструктор хоккейной команды «Сокол» Александр Воденников.

«В Челябинске сегодня действует 84 хоккейных корта, которые проводят спортивные игры и занятия для жителей. Мы продолжаем строить новые „коробки“ и восстанавливать те, которые находятся в аварийном состоянии. „Спортивный город“ делает большую работу. Многие великие спортсмены начинали свою карьеру с подобных дворовых площадок»,

— отметила Глава Челябинска Наталья Котова.