10 февраля, в поселке Аэропорт Глава города Челябинска Наталья Котова вручила новую спортивную экипировку 11 игрокам дворовой хоккейной команды «Сокол». Также детям купили 10 новых клюшек, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
После обращения жителей поселка к депутатам были выделены средства на приобретение 11 комплектов форм и 10 новых клюшек.
«Нам очень нужна была форма и, особенно, клюшки. Без полной комплектации мы не могли заявляться на какие-то серьезные соревнования и чемпионаты. Дети должны обязательно быть в форме, которая обеспечивает защиту на льду, особенно это актуально для вратарей», — рассказал тренер-инструктор хоккейной команды «Сокол» Александр Воденников.
В хоккейной команде играют 30 юных хоккеистов в возрасте от 5 до 16 лет. Все они проживают на территории поселка. ХК «Сокол» уже становилась победителем таких дворовых турниров, как «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Также в этом году планируется асфальтировать основания спортивного объекта и поставить теплые раздевалки.
«В Челябинске сегодня действует 84 хоккейных корта, которые проводят спортивные игры и занятия для жителей. Мы продолжаем строить новые „коробки“ и восстанавливать те, которые находятся в аварийном состоянии. „Спортивный город“ делает большую работу. Многие великие спортсмены начинали свою карьеру с подобных дворовых площадок», — отметила Глава Челябинска Наталья Котова.
Напомним, что в Челябинске была открыта новая хоккейная коробка. Всех челябинцев приглашают на бесплатные хоккейные тренировки.
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