В Челябинске движение троллейбусов на ЧМЗ закроют до лета

На участке Свердловского тракта будут модернизировать контактную сеть

В Челябинске с 1 апреля по 5 июня троллейбусы №№ 7 и 14 будут следовать по измененным маршрутам в связи с модернизацией контактной сети на участке Свердловского тракта от Комсомольского проспекта до улицы Байкальской, сообщили в пресс-службе мэрии.

До 5 июня троллейбус № 7 будет следовать по улицам Молдавской — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымской — Труда — Свердловскому проспекту — АМЗ. На обратном пути — по маршруту: АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Чичерина — Молдавская.

Троллейбус № 14 поедет по маршруту: Парк Гагарина — проспект Ленина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Парк Гагарина.

На период изменения маршрутов горожанам рекомендуют пользоваться автобусами №№ 10к, 15, 31, 71, а также трамваями №№ 3, 14, 20.