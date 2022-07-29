В Челябинске движение по улице Доватора восстановят до конца июля

На участке почти два месяца проводили ремонт теплотрассы

В Челябинске завершается ремонт тепловых сетей по улице Доватора. Уже к концу этой недели на одной из оживленных автомагистралей города восстановят асфальтовое покрытие и полностью возобновят движение транспорта. Об этом сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

Ремонтные работы на тепловых сетях проходили недалеко от ДК Колющенко и шли порядка двух месяцев: от улицы Шаумяна до улицы Колсанова. На место изношенных конструкций теплоэнергетики уложили новые — стальные, высокой заводской готовности с тепловой изоляцией из пенополиуретана. Их срок службы — порядка 25—30 лет.

Чтобы минимизировать неудобства, связанные с ограничением движения автомобилей и общественного транспорта, работа по замене тепловых сетей выполнялась поэтапно.

«Ремонты тепловых сетей зачастую невозможны без нарушения благоустройства, демонтажа асфальтового покрытия, бордюров и целостности газонов. Задача теплоснабжающей организации — не только заменить трубы, но и в последующем восстановить территорию, попадающую в зону реконструкции. Эти обязательства являются неотъемлемой частью всех наших ремонтов», — рассказал гендиректор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин.

Подрядчик, выполняющий восстановление нарушенного благоустройства, несет гарантийные обязательства за его качественное состояние на протяжении трех лет.

«УСТЭК-Челябинск» уже завершил работы на тепловых сетях по улицам Горького, Новороссийской, Красного Урала, а также вышел на финальную стадию ремонтов по улицам: Молодогвардейцев, Барбюса, Шуменской, Ловина, Ереванской, Комсомольском проспекту. Полным ходом идут ремонты по улицам Сони Кривой, Карла Маркса, III Интернационала и пр.

Напомним, что в 2022 году АО «УСТЭК-Челябинск» в рамках ремонтной кампании заменит 14 участков изношенных тепловых сетей протяженностью более 4 километров.