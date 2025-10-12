В Челябинске две управляющие компании сорвали старт отопительного сезона

Руководителей этих УК могут привлечь к уголовной ответственности

В Челябинске управляющие компании «ДЕЗ Калининского района» и «Мой дом Урал» сорвали старт отопительного сезона, сообщили в городской прокуратуре.

«По результатам анализа деятельности УК в отопительный период установлено, что наибольшее число аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения выявлено в многоквартирных домах, которые обслуживают „ДЕЗ Калининского района“ и „Мой дом Урал“. Они нарушают нормативные сроки восстановительных работ»,— уточнили в ведомстве.

Руководителям этих УК объявлены предостережения о возможном привлечении их к уголовной ответственности за нарушение сроков начала отопительного сезона.

Кроме того, работники прокуратуры и замглавы города Александр Астахов лично проверили состояние теплосетей в домах, где до сих пор нет тепла, а также ход ремонтных работ.

Обеспечение теплом жителей домов, обслуживаемых указанными УК, контролирует прокуратура.

Напомним, отопительный сезон 2025/26 в Челябинске стартовал 29 сентября.