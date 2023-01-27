В Челябинске два троллейбуса временно отправят в обход Свердловского проспекта

На участке начинаются работы по модернизации контактной сети

В грядущие выходные, а также на следующей неделе в областном центре изменят пути следования троллейбусных маршрутов № 7 и № 12 (ЧМК — АМЗ и Молдавская — АМЗ соответственно). Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с полуночи 28 января до 5 часов утра 30 января «рогатые» не смогут ходить по Свердловскому проспекту. Аналогичное ограничение вводится и в следующие выходные — с 4 по 6 февраля.

«Будут проводиться работы по модернизации контактной сети троллейбуса в рамках концессионного соглашения», — сообщили в учреждении.

Во время проведения работ «семерка» и 12-й троллейбус пойдут в обход большого участка на Свердловском проспекте. Маршрут № 7 проследует от ЧМК по Комсомольскому проспекту, далее повернет на Молодогвардейцев и поедет по Братьев Кашириных до Северо-Крымской и Труда. После этого троллейбус вернется на Свердловский проспект и поедет до АМЗ. В обратном направлении он будет курсировать через «Юность», Алое поле и Энгельса.

Аналогичный маршрут будет и у 12-го маршрута: Молдавская — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ. В обратном направлении он проследует через «Юность», Алое поле и повернет на Энгельса. Пассажирам в эти дни советуют пользоваться автобусами, курсирующими по Свердловскому проспекту: № 71, 31, 34, 18, 15 и 9.

Также транспортники напоминают горожанам, что можно пользоваться единым пересадочным билетом за 25 рублей, но для этого понадобится транспортная карта. Кроме того, можно приобрести безлимитный проездной на месяц за 1100 рублей.