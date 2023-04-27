В Челябинске два трамвайных маршрута на три дня перестанут ездить в Ленинский район

Рабочие в течение этого времени будут заниматься ремонтом путей

С 28 апреля по 1 мая транспортники закроют движение трамваев в Ленинский район Челябинска из-за ремонта путей. Как сообщили в ООО «ЧелябГЭТ», рабочие будут приводить в порядок трамвайные пути на улице Машиностроителей. Пассажирам придется пользоваться альтернативными видами общественного транспорта с 22 часов пятницы, 28 апреля, до 7 часов утра следующего понедельника, 1 мая.

Трамваи № 18 и № 22, которые курсируют через участок на Машиностроителей, будут ходить до кольца, расположенного на улице Харлова. Кстати, аналогичные ограничения введут в Металлургическом районе, где движение вагонов закроют практически на все лето.

Отметим, что в грядущие длинные выходные поменяют свой маршрут и четыре троллейбуса, которые возят пассажиров до конечной на АМЗ. На улице Блюхера с 29 апреля стартуют работы по модернизации контактной сети, поэтому «рогатые» до 2 мая будут следовать только до ТК «Кольцо».

Внесет коррективы в работу общественного транспорта и городская эстафета, которая пройдет на проспекте Ленина в грядущую субботу. ИА «Первое областное» подробно рассказывало о том, как на время ограничения будут ходить автобусы и троллейбусы.

Власти в этом году направили более 1 млрд рублей на масштабный ремонт трамвайных путей в Челябинске. Перед городом стоит задача по обновлению всей трамвайной инфраструктуры. О технологиях, применяемых в ремонте, а также о местах, где пройдут эти работы, ранее сообщало Первое областное информагентство.