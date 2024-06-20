В Челябинске два трамвая изменят свои маршруты

Еще один временно перестанет курсировать

С 21 по 25 июня в Челябинске трамваи № 15 и 22 будут ходить по новым путям, а маршрут 18 временно отменят. Как рассказали в мэрии, это связано с аварийно-восстановительными работами на теплосетях вблизи пересечения улиц Горького и Белостоцкого.

Так, трамвай № 15 будет ходить по маршруту Чичерина — Горького — Депо № 1, а № 22 отправят по Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК.

На время ремонтных работ челябинцы могут воспользоваться автобусами № 2, 9, 18, 19, 34, 91, троллейбусами 10 и 25 или трамваем № 12.