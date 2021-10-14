В Челябинске два трамвая изменят маршруты

В связи с ремонтными работами вагоны не будут курсировать в сторону Медгородка

В Челябинске с 22 часов 14 октября до 6 часов утра 18 октября будет прекращено движение трамваев в сторону Медгородка. Это связано с проведением ремонта трамвайного переезда на пересечении улицы Сони Кривой и Свердловского проспекта, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Трамваи будут следовать по маршрутам: № 17 — „Чичерина — Кирова — Карла Маркса — трамвайное депо № 1“ (в обоих направлениях); № 20 — „ЧМК — Кирова — Карла Маркса — трамвайное депо № 1“ (в обоих направлениях)», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в Челябинске временно закроют движение на пересечении улицы Сони Кривой и Свердловского проспекта. На данном участке с 22 часов 13 октября до 6 часов 22 октября будут проводить ремонтные работы на трамвайном переезде, сообщает мэрия.