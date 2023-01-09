В Челябинске достроили два детских сада

В 2023 году в городе возведут еще пять зданий для дошкольников

В Челябинске завершено строительство двух детских садов в Тракторозаводском районе и на северо-западе города. В ближайшее время объекты будут введены в эксплуатацию. Об этом 9 января на аппаратном совещании доложил врио заместителя главы города по строительству Александр Перемыкин.

«Завершено строительство детского сада на 120 мест по улице Горького, 25а и детского сада на 150 мест по улице Шмакова в микрорайоне № 55. В настоящее время на контроле остается строительство пяти детских садов»,— рассказал Александр Перемыкин.

По его словам, возведение всех объектов идет по графику.

Напомним, детский сад на Горького должны были достроить еще зимой 2021 года, однако работы завершились в конце 2022 года. Заместитель начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Игорь Васильченко минувшим летом пояснил, что на перенос сроков повлияли резкое подорожание стройматериалов и санкции. Более подробно о строительстве читайте в нашем репортаже.

Сегодня региональное управление Роспотребнадзора опубликовало результаты проверок за 2022 год. По данным ведомства, очередь в детские сады Челябинской области сократилась до 839 человек. При этом мест все еще не хватает детям младше трех лет.