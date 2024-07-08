В Челябинске досрочно открыли проезд по улице Овчинникова

Систему связи для будущего метротрама проложили ускоренными темпами

С девяти часов утра понедельника, 8 июля, в Челябинске открыт проезд для жителей ЖК «Территория» по улице Овчинникова в направлении улицы Елькина. Это стало возможным благодаря тому, что сотрудники Ростелекома досрочно завершили работы по переустройству сетей связи для будущего метротрама, сообщили в Миндортрансе региона.

Переустройство кабельной канализации связи потребовалось для выноса ее из-под стартового котлована.

Напомним, на данном участке появится станция метротрама новой линии «Север — Юг». Срок завершения строительства линии — 2027 год. На участке протяженностью более девяти километров появятся две подземные станции — «Площадь Революции» и «Торговый центр» и три наземные — на улицах Овчинникова, Косарева и Каслинской.