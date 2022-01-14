В Челябинске дорожные заторы достигли восьми баллов

Сложнее всего уехать из центра и на Северо-Запад

В Челябинске в пятницу, 14 января, к концу рабочего дня пробки на дорогах достигли восьми баллов. Вечерние заторы стали уже традицией для города, и вновь сложнее всего автомобилистам, которые держат путь из центра и на Северо-Запад. Сервис «Яндекс. Пробки» отражает реальную ситуацию на карте города онлайн. Рассказываем, какие улицы лучше объехать, чтобы не задерживаться в дороге.

Улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда обездвижена. Стоят автомобили и по Труда — от Свободы до Свердловского проспекта.

Проспект Ленина также «покраснел» от улицы Российской до Цвиллинга, на участке от Алого поля до Лесопарковой. Лесопарковая также загружена в сторону Худякова, а Худякова — к Шершневской плотине. Крупный затор на Доватора и ее пересечениях с Блюхера и Воровского, все также затруднено движение на Шершневской плотине.

Крупная пробка на улице Братьев Кашириных от Свердловского проспекта до улицы Косарева, сама Косарева также стоит на участке к пересечению с проспектом Победы. На проспекте Победы затруднено движение от Свердловского проспекта к той же Косарева.